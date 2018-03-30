Зоозащитники Ростовской области хотят заработать на собаках — власти

Он отметил, что зоозащитники — разношерстная группа. «Есть те, которые давно работают с этой проблемой. Они мыслят довольно трезво, с ними можно работать, обмениваться мнениями, принимать их критику», — рассказал он. По словам Былкова, есть и те, которые пытаются «попасть в струю». «Одна зоозащитница, например, предложила за четыре миллиона взять 100 собак, чтобы их содержать. Давайте поделим эту сумму на количество голов и представим, как у нас живут собаки и как живут пенсионеры», — сказал он.