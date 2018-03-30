Зоозащитники Ростовской области хотят заработать на собаках — власти

Posted 30 марта 2018, 13:05
Published 30 марта 2018, 13:05
Modified 21 февраля, 12:53
Updated 21 февраля, 12:53
«Меня беспокоит, что в этой теме (безнадзоных животных — прим. ред.) превалирует коммерческое начало. И все, кто скачет вокруг „собачьей темы“, зоозащитники и подрядные организации, хотят на этом заработать. Нам надо решить вопрос с безнадзорными животными не путем ублажения тех или иных группировок, которые порой нагнетают необоснованную истерию в средствах массовой информации», — рассказал Былков на втором международном симпозиуме «Единое здоровье» в пятницу.
Он отметил, что зоозащитники — разношерстная группа. «Есть те, которые давно работают с этой проблемой. Они мыслят довольно трезво, с ними можно работать, обмениваться мнениями, принимать их критику», — рассказал он. По словам Былкова, есть и те, которые пытаются «попасть в струю». «Одна зоозащитница, например, предложила за четыре миллиона взять 100 собак, чтобы их содержать. Давайте поделим эту сумму на количество голов и представим, как у нас живут собаки и как живут пенсионеры», — сказал он.
Былков заверил, что проблема безнадзорных животных должна решаться гуманно. При этом жизнь животных не должна выходить на первый план перед человеческой жизнью, отметил спикер.