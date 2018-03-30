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Posted 30 марта 2018, 13:05

Published 30 марта 2018, 13:05

Modified 21 февраля, 12:53

Updated 21 февраля, 12:53

Зоозащитники Ростовской области хотят заработать на собаках — власти

30 марта 2018, 13:05
Зоозащитники Ростовской области хотят заработать на работе с бездомными животными, поэтому «нагнетают истерию» в средствах массовой информации, считает заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Валерий Былков.

«Меня беспокоит, что в этой теме (безнадзоных животных — прим. ред.) превалирует коммерческое начало. И все, кто скачет вокруг „собачьей темы“, зоозащитники и подрядные организации, хотят на этом заработать. Нам надо решить вопрос с безнадзорными животными не путем ублажения тех или иных группировок, которые порой нагнетают необоснованную истерию в средствах массовой информации», — рассказал Былков на втором международном симпозиуме «Единое здоровье» в пятницу.

Он отметил, что зоозащитники — разношерстная группа. «Есть те, которые давно работают с этой проблемой. Они мыслят довольно трезво, с ними можно работать, обмениваться мнениями, принимать их критику», — рассказал он. По словам Былкова, есть и те, которые пытаются «попасть в струю». «Одна зоозащитница, например, предложила за четыре миллиона взять 100 собак, чтобы их содержать. Давайте поделим эту сумму на количество голов и представим, как у нас живут собаки и как живут пенсионеры», — сказал он.

Былков заверил, что проблема безнадзорных животных должна решаться гуманно. При этом жизнь животных не должна выходить на первый план перед человеческой жизнью, отметил спикер.

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