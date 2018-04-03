Более 100 погорельцев с "Театралки" в Ростове получили жилье

В Ростове-на-Дону уже 47 семей, пострадавших во время августовского пожара, получили жилье, а 97 семей только подбирают жилье для покупки, рассказал директор департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Андрей Дикунов.

На заседании городской думы Дикунов сообщил, что всего в администрацию города с целью получения социальной поддержки поступило 182 заявления. На сегодняшний день распределены 280 миллионов рублей на 139 семей. "По состоянию на 2 апреля 47 семей, а это 105 человек, уже получили жилье, 97 семей, 195 человек, только подбирают жилье для покупки", - отметил Дикунов. Также он сообщил, что 20 семьям было отказано в предоставлении субсидий, так как у них уже имеется иное жилье.