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Posted 4 апреля 2018, 12:09

Published 4 апреля 2018, 12:09

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Задержан сотрудник завода в Таганроге, отравивший таллием 30 человек

4 апреля 2018, 12:09
В Таганроге Ростовской области задержан 37-летний мужчина по подозрению в отравлении рабочих завода ТАНТК им. Бериева, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В Таганроге в начале января в больницу с отравлением таллием попали 28 сотрудников завода ТАНТК им. Бериева. Некоторые пострадавшие потеряли волосы, многие уже выписаны из больницы, однако всем им предстоит длительное лечение.

"В отдел дознания УМВД по городу Таганрогу было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления", - отметили в ведомстве.

По сведениям СМИ, задержанного зовут Владислав Шульга. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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