Задержан сотрудник завода в Таганроге, отравивший таллием 30 человек

Posted 4 апреля 2018, 12:09
Published 4 апреля 2018, 12:09
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В Таганроге в начале января в больницу с отравлением таллием попали 28 сотрудников завода ТАНТК им. Бериева. Некоторые пострадавшие потеряли волосы, многие уже выписаны из больницы, однако всем им предстоит длительное лечение.
"В отдел дознания УМВД по городу Таганрогу было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления", - отметили в ведомстве.
По сведениям СМИ, задержанного зовут Владислав Шульга. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.