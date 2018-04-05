Данные о схемах уклонения от уплаты налогов попали под запрет

Posted 5 апреля 2018, 17:25
Published 5 апреля 2018, 17:25
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Сайты, принадлежащие Сивкову, внесли в реестр запрещенных порталов Роскомнадзора. Также было вынесено решение, что распространяемые им сведения являются запрещенными", - говорится в публикации.
Стало известно, что прокуратура ЦАО Москвы обнаружила ряд порталов и роликов на YоuTube. В них есть информация о том, как уменьшить налогооблагаемую базу. Далее надзорное ведомство передало иск в суд.
По данным прокуратуры, Сивков в 2018 году запланировал семинары на тему, которая является недопустимой. В них есть обзор схем, которые делают возможным добиться минимальных налогов с заработанных денег. Кроме того, была разработана программа под названием «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК». В ней можно найти рекомендации предпринимателям. Им советуют выдавать часть зарплат под видом денег за представительские расходы и не выплачивать с них налоги.
Прокуратура уверена, что Сивков призывает применять методы искусственного дробления бизнеса, однако это является незаконным. "Аналогичные методы, которые рекламирует Сивков, действуют уже и на практике, в том числе они применяются аффилированными с ним компаниями. СРО Ассоциация «Содружество» исключила мужчину из своих рядов. Говорилось, что в его высказываниях есть клевета и призывы к террористической деятельности", - сказано в сообщении.
Ранее СМИ писали, что в 2015 году Сивков получал деньги с нелегальной торговли двух компаний. Сообщалось, что ему помогала его соратница Елена Удалова, в данный момент ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Издание пишет, что в ближайшее время мужчине тоже могут предъявить обвинение из-за отмывания доходов.
Эксперты заявили, что Сивков смог построить высокодоходный бизнес на пропаганде ухода от уплаты налогов.
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