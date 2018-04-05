Данные о схемах уклонения от уплаты налогов попали под запрет

По данным прокуратуры, Сивков в 2018 году запланировал семинары на тему, которая является недопустимой. В них есть обзор схем, которые делают возможным добиться минимальных налогов с заработанных денег. Кроме того, была разработана программа под названием «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК». В ней можно найти рекомендации предпринимателям. Им советуют выдавать часть зарплат под видом денег за представительские расходы и не выплачивать с них налоги.