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Posted 5 апреля 2018, 17:25

Published 5 апреля 2018, 17:25

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Данные о схемах уклонения от уплаты налогов попали под запрет

5 апреля 2018, 17:25
В Москве Хамовнический районный суд запретил пропаганду методов уклонения от уплаты налогов, опубликованных налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по решению суда Партии налогоплательщиков РФ (ПНР) Евгением Сивковым, пишет "Московский комсомолец".

"Сайты, принадлежащие Сивкову, внесли в реестр запрещенных порталов Роскомнадзора. Также было вынесено решение, что распространяемые им сведения являются запрещенными", - говорится в публикации.

Стало известно, что прокуратура ЦАО Москвы обнаружила ряд порталов и роликов на YоuTube. В них есть информация о том, как уменьшить налогооблагаемую базу. Далее надзорное ведомство передало иск в суд.

По данным прокуратуры, Сивков в 2018 году запланировал семинары на тему, которая является недопустимой. В них есть обзор схем, которые делают возможным добиться минимальных налогов с заработанных денег. Кроме того, была разработана программа под названием «Интеллектуальная система налогового консультирования «Сивков НК». В ней можно найти рекомендации предпринимателям. Им советуют выдавать часть зарплат под видом денег за представительские расходы и не выплачивать с них налоги.

Прокуратура уверена, что Сивков призывает применять методы искусственного дробления бизнеса, однако это является незаконным. "Аналогичные методы, которые рекламирует Сивков, действуют уже и на практике, в том числе они применяются аффилированными с ним компаниями. СРО Ассоциация «Содружество» исключила мужчину из своих рядов. Говорилось, что в его высказываниях есть клевета и призывы к террористической деятельности", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в 2015 году Сивков получал деньги с нелегальной торговли двух компаний. Сообщалось, что ему помогала его соратница Елена Удалова, в данный момент ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Издание пишет, что в ближайшее время мужчине тоже могут предъявить обвинение из-за отмывания доходов.

Эксперты заявили, что Сивков смог построить высокодоходный бизнес на пропаганде ухода от уплаты налогов.

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#Общество#Новости
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