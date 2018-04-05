Еще один старинный дом начнут охранять в Ростове

Купец Дракин был родом из Азова, занимался производством кирпича и продажей леса. Дом по завещанию достался его жене, однако та передала здание в государственное владение под богадельню, в итоге так и не состоявшуюся. В настоящее время в здании размещаются управление и приемная Федеральной службы безопасности по Южному военному округу.