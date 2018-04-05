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Posted 5 апреля 2018, 06:30

Published 5 апреля 2018, 06:30

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Еще один старинный дом начнут охранять в Ростове

5 апреля 2018, 06:30
Сюжет
Новости Ростова
Доходный дом купца Дракина 1889 года постройки начнут охранять как объект культурного наследия, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

"Будут определены зоны охраны границ объекта "дом купца Дракина", а также особый режим использования земель и требованяи к охране территорий", - сообщил он.

Старинный дом расположен на проспекте Буденновском, 69/79 и относится к культурным объектам регионального значения, уточнил спикер.

Купец Дракин был родом из Азова, занимался производством кирпича и продажей леса. Дом по завещанию достался его жене, однако та передала здание в государственное владение под богадельню, в итоге так и не состоявшуюся. В настоящее время в здании размещаются управление и приемная Федеральной службы безопасности по Южному военному округу.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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