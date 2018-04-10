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Posted 10 апреля 2018, 08:38

Published 10 апреля 2018, 08:38

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

На халатный ремонт дороги в Казахстанском пожаловался житель Ростова

10 апреля 2018, 08:38
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Новости Ростова
На некачественный ремонт полотна проезжей части в переулках Автомобильный и Казахстанский пожаловался житель Ростова-на-Дону, сообщается в разделе благоустройства на сайте горадминистрации.

"Вместо того, чтобы полностью заменить дорожное полотно, которое за зиму пришло в полную негодность, рабочие латают дорогу без предварительной очистки места работы", - сказано в сообщении.

Как отмечает автор, в итоге после такого асфальтирования дорога остается в буграх и ямах, при этом комья асфальта прилипают к грязи и пыли, придавая объектам крайне неэстетичный вид.

Автор сообщения просит провести инспекцию в указанных переулках и полностью переложить асфальт.

По состоянию на 11.00 мск во вторник ответа от властей пока не поступило.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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