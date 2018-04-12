Коллекцию из 800 значков на тему космоса продают в Ростове за 32 тыс руб

Так,во Владивостоке и Томске продают марки количеством до 600 штук по цене в 4-10 тысяч рублей. Жители РФ предлагают большое количество автографов известных космонавтов, купить подписанную фотографию или книгу можно по цене от 900 рублей до 90 тысяч рублей.