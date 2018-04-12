Коллекцию из 800 значков на тему космоса продают в Ростове за 32 тыс руб

Posted 12 апреля 2018, 09:33
Published 12 апреля 2018, 09:33
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"В выставленной на продажу коллекции 800 значков, посвященных теме космоса", - сказано в сообщении.
Отмечается, что россияне продают большое количество предметов коллекционирования, связанных с космосом.
Так,во Владивостоке и Томске продают марки количеством до 600 штук по цене в 4-10 тысяч рублей. Жители РФ предлагают большое количество автографов известных космонавтов, купить подписанную фотографию или книгу можно по цене от 900 рублей до 90 тысяч рублей.
Кроме того, на продажу выставлены тематические фотографии, газеты, медали и даже кинжал за 70 тысяч рублей, подаренный советскому космонавту Алексею Губареву.
Отмечается, что самым дорогим космическим лотом стала открытка с росписями первых советских космонавтов, за которую просят 90 тысяч рублей.
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