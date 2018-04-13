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Posted 13 апреля 2018, 00:33

Published 13 апреля 2018, 00:33

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

"Странный" WhatsApp угрожает пользователям смартфонов

13 апреля 2018, 00:33
Владельцы смартфонов на платформе Android сообщили о странном приложении, которое скачивается на устройство, маскируясь WhatsApp, сообщает "Российская газета".

Данное приложение носит название WhatsApp Plus и, якобы, обладает более широкими возможностями по сравнению с оригиналом. Фейковое приложение распространяется через социальные сети в виде ссылки на страницу с установочным файлом.

При закачивании данного приложения и его запуске на экране устройства отображается золотой логотип, а потом происходит запрос на установку еще одного приложения. После этого пользователь попадает на интернет-страницу с арабским текстом, с которой загружается вредоносная программа.

Данный вирус собирает персональные данные пользователя смартфона. Специалисты рекомендуют всем владельцам смартфонов, которые успели скачать "золотой" мессенджер, срочно его удалить через диспетчер приложений.

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#Технологии#Новости
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