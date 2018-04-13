"Странный" WhatsApp угрожает пользователям смартфонов

Posted 13 апреля 2018, 00:33
Published 13 апреля 2018, 00:33
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Данное приложение носит название WhatsApp Plus и, якобы, обладает более широкими возможностями по сравнению с оригиналом. Фейковое приложение распространяется через социальные сети в виде ссылки на страницу с установочным файлом.
При закачивании данного приложения и его запуске на экране устройства отображается золотой логотип, а потом происходит запрос на установку еще одного приложения. После этого пользователь попадает на интернет-страницу с арабским текстом, с которой загружается вредоносная программа.
Данный вирус собирает персональные данные пользователя смартфона. Специалисты рекомендуют всем владельцам смартфонов, которые успели скачать "золотой" мессенджер, срочно его удалить через диспетчер приложений.
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