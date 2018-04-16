Госкомпания выступила в качестве основного кредитора "Цимлянских вин"

Posted 16 апреля 2018, 14:55
Published 16 апреля 2018, 14:55
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Госкомпания выкупила долг завода "Цимлянские вина" у зарегистрированной в Московской области компании "Р-Вилни", выступавшей истцом по делу о банкротстве донского производителя вин.
Как сообщалось ранее, предприятие задолжало подмосковной компании 10,9 миллиона рублей за поставку стеклотары.
По информации системы СПАРК, ОАО "Цимлянские вина", зарегистрированное в Ростовской области в 2001 году, занимается производством виноградного вина. По итогам 2016 года выручка от продажи предприятия составила 582,1 миллиона рублей, что на 350 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании достигла трех миллионов рублей, упав за год в семь раз.
Собственником Региональной корпорации развития Ростовской области является областное министерство строительства.
Напомним, что директор департамента потребрынка Ростовской области Ирина Теларова пообещала, что завод "Цимлянские вина" не будет признан банкротом. Ситуация, связанная со сложным положением предприятия, находится на контроле региональных властей и о продаже завода инвесторам речи не идет.
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