Госкомпания выступила в качестве основного кредитора "Цимлянских вин"

По информации системы СПАРК, ОАО "Цимлянские вина", зарегистрированное в Ростовской области в 2001 году, занимается производством виноградного вина. По итогам 2016 года выручка от продажи предприятия составила 582,1 миллиона рублей, что на 350 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании достигла трех миллионов рублей, упав за год в семь раз.