Активизация террористов может быть связана с ЧМ-2018 в Ростове

Во вторник силовиками были задержаны члены преступной группы за подготовку террористического акта на территории Ростовской области. У всех троих изъяли оружие, боеприпасы и материалы, пропагандирующие террористическую деятельность. Один из членов банды погиб на месте.
"Я допускаю такой вариант, что это могло быть связано с тем, что в Ростове скоро должен состояться чемпионат мира", - говорит Карпенко.
Также он добавил, что необходимо в срочном порядке заняться усилением безопасности. "В Ростовской области одна из самых низких в Южном федеральном округе обеспеченность кадрами силовых структур, поэтому, конечно, надо усиливать", - уточнил спикер.
Ранее во время пресс-конференции, организованной "Советским спортом", директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин сообщил, что в сегодняшних условиях террористические акты на стадионах во время ЧМ-2018 представляют самую большую опасность.