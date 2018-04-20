На месте пожара на "Театралке" в Ростове построят кукольный театр

Posted 20 апреля 2018, 07:34
Published 20 апреля 2018, 07:34
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
"Предложения по перспективному развитию территории Театрального спуска и прилегающих кварталов включают в себя не только создание центральной эспланады с размещением объекта регионального значения "Многофункциональный детский центр – кукольный театр", но и обеспечение потребности населения в объектах образования: детского сада, школы", ― сказано в ответе на запрос.
Также предложения в проект изменения генплана города включают создание рекреационной зоны в границах переулков Чувашского, Краснофлотского и улицы Марти. Кроме того, будет создана экспланада, связывающая Театральную площадь и набережную Дона. При этом сообщается, что жилой застройки на территории, пострадавшей от пожара, не будет.
Проект внесения изменений в генеральный план Ростова-на-Дону еще находится в разработке. Его планируют предоставить на рассмотрение в городскую Думу в августе 2018 года. На данный момент в городе функционирует один кукольный театр. В СМИ ранее обсуждалась передача его здания Русской православной церкви. Предполагалось, что театр переедет в район Северного жилого массива. Однако, возмущенные горожане добились отмены решения, и теперь власти ищут более удобное место. Предположительно, оно будет выбрано до 1 июля этого года.
Пожар в районе Театрального спуска произошел 21 августа 2017 года. В результате него несколько сотен человек лишилось своих домов.
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