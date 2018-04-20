На месте пожара на "Театралке" в Ростове построят кукольный театр

Проект внесения изменений в генеральный план Ростова-на-Дону еще находится в разработке. Его планируют предоставить на рассмотрение в городскую Думу в августе 2018 года. На данный момент в городе функционирует один кукольный театр. В СМИ ранее обсуждалась передача его здания Русской православной церкви. Предполагалось, что театр переедет в район Северного жилого массива. Однако, возмущенные горожане добились отмены решения, и теперь власти ищут более удобное место. Предположительно, оно будет выбрано до 1 июля этого года.