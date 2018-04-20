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Posted 20 апреля 2018, 12:11

Published 20 апреля 2018, 12:11

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Причины массовой гибели рыбы под Ростовом установит Росрыболовство

20 апреля 2018, 12:11
Инспекторы Росрыболовства отправились к Александровскому озеру в Ростовской области, где по сообщению местных жителей, произошел массовый замор рыбы, сообщил RostovGazeta начальник отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Сергей Драло.

В Росрыболовство обратился местный житель, рассказавший о том, что в хуторе Александровка Аксайского района берег Александровского озера усеян мертвой рыбой. По словам мужчины, погибла как мелкая рыба, так и крупная. Местные жители полагают, что причиной массовой гибели рыбы может быть работа кондитерской фабрики, находящейся на другом берегу озера.

"На место выехали наши инспекторы, которые возьмут необходимые пробы воды для анализов. О результатах будет известно позже", - отметил Драло.

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