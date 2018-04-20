Причины массовой гибели рыбы под Ростовом установит Росрыболовство

Posted 20 апреля 2018, 12:11
Published 20 апреля 2018, 12:11
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В Росрыболовство обратился местный житель, рассказавший о том, что в хуторе Александровка Аксайского района берег Александровского озера усеян мертвой рыбой. По словам мужчины, погибла как мелкая рыба, так и крупная. Местные жители полагают, что причиной массовой гибели рыбы может быть работа кондитерской фабрики, находящейся на другом берегу озера.
"На место выехали наши инспекторы, которые возьмут необходимые пробы воды для анализов. О результатах будет известно позже", - отметил Драло.