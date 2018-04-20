Свыше 3,6 тыс жителей Ростовской области оказались под угрозой увольнений

По данным, представленным в службу занятости, на период март-август 2018 года работодателями запланировано увольнение по причине сокращения численности или штата 3 641 человека. Это на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4 174 человека). Отмечу, что, как показывает практика, фактически увольняется в разы меньше работников, чем первоначально планируется. Так, с начала 2018 года высвобождено 775 человек (аналогичный период 2017 года – 1 412 человек), что в 4,2 раза меньше, чем планировалось (3 241 человек). Из них обратились в службу занятости по вопросу трудоустройства 169 человек.