Свыше 3,6 тыс жителей Ростовской области оказались под угрозой увольнений

Posted 20 апреля 2018, 13:33
Published 20 апреля 2018, 13:33
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
О том, что в Ростовской области делается в этих направлениях, как борются с незаконным получением пособий по безработице, почему не удастся трудоустроить всех инвалидов, а также о том, как в регионе намерены не допустить вспышек вирусных заболеваний во время ЧМ-18 рассказал в интервью RostovGazeta заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Какие тенденции складываются на рынке труда Ростовской области?
Тенденции развития рынка труда в Ростовской области на протяжении ряда лет положительные. Это подтверждается тем, что стабильно высокой является потребность предприятий в рабочей силе. Так, ежегодно государственной службой занятости населения региона гражданам предлагается обширный банк вакансий. При этом в структуре спроса преобладают рабочие профессии – от 70% до 80% ежегодно.
Такими же стабильными являются низкие показатели регистрируемой безработицы, которые за всю историю наблюдений (с 1992 года) оставались ниже среднероссийских значений. Так, по состоянию на 1 марта текущего года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% (на 1 марта 2017 – 0,9%) при среднем показателе по России – 1%.
Каковы прогнозы на текущий год по безработице и высвобождению рабочей силы?
К концу текущего года, по нашим прогнозам, должен сохраниться уровень регистрируемой безработицы в 0,8% от численности рабочей силы. В абсолютных числах — это порядка 16 680 человек. Это – обоснованная численность, которая учитывает тот факт, что спрос населения на государственные услуги в области содействия занятости не снижается.
По данным, представленным в службу занятости, на период март-август 2018 года работодателями запланировано увольнение по причине сокращения численности или штата 3 641 человека. Это на 12,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4 174 человека). Отмечу, что, как показывает практика, фактически увольняется в разы меньше работников, чем первоначально планируется. Так, с начала 2018 года высвобождено 775 человек (аналогичный период 2017 года – 1 412 человек), что в 4,2 раза меньше, чем планировалось (3 241 человек). Из них обратились в службу занятости по вопросу трудоустройства 169 человек.
Достаточны ли меры борьбы с безработицей в регионе и все ли они эффективны?
Сами судите: по доле трудоустройства (от числа обратившихся за содействием в поиске работы) мы занимаем третье место в РФ. Это – основной показатель оценки. За прошедший год помогли найти работу 120,5 тысячи человек (на 13,5 тысячи человек (12,6%) больше, чем предусмотрено государственной программой Ростовской области "Содействие занятости населения" и на 4,9 тысячи человек (4,2% больше, чем в 2016 году). По численности трудоустроенных инвалидов, а это 6,5 тысячи человек – первое место по России, по трудоустройству молодежи – второе место.
Есть ли проблемы с трудоустройством инвалидов? Всегда ли они хотят работать, учитывая, что уже получают пособие?
Вопросу трудоустройства инвалидов сегодня уделяется особое внимание. Люди с ограниченными возможностями – это огромный, используемый не в полной мере, трудовой потенциал. Сейчас основная задача – не ограничиваться работой с теми, кто сам пришел в службу занятости, а достучаться до каждого и помочь найти свое место в жизни.
В ходе проведенных опросов среди граждан с инвалидностью (опрошено более 140 тысячи человек) о потребности в работе заявили не более 8%. Основной причиной нежелания трудоустройства, к сожалению, является состояние здоровья. В других случаях продолжаем вести разъяснительную работу с инвалидами, чтобы вернуть их к полноценной трудовой деятельности.
Благодаря такой работе, в 2017 году в службу занятости обратилось более восьми тысяч инвалидов – ровно в два раза больше, чем в 2016 году, порядка 6,5 тысячи из них были трудоустроены.
Процент трудоустройства инвалидов – 79% при общем проценте трудоустройства – 85,1%. Поэтому, говорить, что эти люди обратились с целью получения пособия, размер которого практически всегда ниже заработной платы, конечно, нельзя.
Не все работодатели сегодня в должной мере заинтересованы в предоставлении рабочих мест людям с ограниченными возможностями. Взять на работу инвалида – это определенная социальная ответственность. Службой занятости проводится разъяснительная работа, встречи с работодателями, посвященные данной теме. Для инвалидов подбираются такие места, где они могут полноценно работать, невзирая на связанные с их здоровьем ограничения, с учетом медицинских показаний.
Как бороться с теми, кто приходит в центры занятости, чтобы получать пособие, а не находить работу?
Мы не рассматриваем граждан, обращающихся в службу занятости, как потенциальных тунеядцев, поэтому не видим в них врага, с которым надо бороться всеми средствами.
Другое дело, что есть определенная часть граждан с низкой мотивацией к труду, которая усугубляется, например, длительной безработицей, возрастом, отсутствием должных профессиональных навыков. Этим людям нужно помогать, что и делает служба занятости населения. Есть много методов и программ поддержки таких граждан: консультационная, психологическая, социальная адаптация, профессиональное обучение, временная занятость.
С другой стороны, законодательство предусматривает ответственность в случае злоупотребления гражданином возможностью получения пособия по безработицы незаконным путем: сокрытия факта занятости, предоставления недостоверных сведений о заработной плате по последнему месту работы и т.д.
Проводится ежедневная работа по выявлению случаев получения пособия обманным путем и возвращению средств, полученных незаконно, в бюджет. Так, за 2017 год возвращено 982,6 тысячи рублей, из них 85% (836,2 тысячи рублей) возвращены гражданами добровольно, после проведенной разъяснительной работы. Еще 15% или 146,3 тысячи рублей возвращены по решению суда.
Известно, что часть беременных женщин, когда им сообщают о болезни ребенка, все равно решают рожать, несмотря на рекомендации врачей об аборте. Когда детей спасают, некоторые оставляют их на попечении государства. Считаете ли вы это проблемой? Как ее можно решить?
Начну с того, что наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней с целью снижения младенческих потерь является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика. Она позволяет не только прервать патологическую беременность на ранних сроках, но и прогнозировать здоровье будущего ребенка, правильно и своевременно определять медицинскую организацию для родоразрешения, где новорожденному смогут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе и хирургическую.
В настоящее время вопрос о прерывании беременности предлагается женщине на рассмотрение при наличии пороков развития, не совместимых с жизнью или сочетании аномалий развития нескольких органов и систем. Большинство же пороков развития успешно оперируются в медицинских организациях области и медицинских организациях в других регионах за счет средств ОМС или за счет средств областного и федерального бюджетов.
В Ростовской области пилотный проект по пренатальной диагностике внедрен с 2010 года. За счет средств федерального и областного бюджетов закуплено необходимое оборудование и тест-системы, организована работа 13 межрайонных кабинетов ультразвуковой диагностики, в которых работают специалисты-эксперты.
В рамках государственно-частного партнерства открыты семь межтерриториальных кабинетов пренатальной диагностики на базе: ООО "Медицинский диагностический центр "Эксперт", ГБУ РО "Перинатальный центр", ООО "Умная клиника". Три кабинета ООО "Медицинский диагностический центр "Эксперт" функционируют в отдаленных районах области (Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Сальск). В настоящее время в Ростовской области действуют 18 межтерриториальных кабинетов, работа которых позволила увеличить охват беременных пренатальным скринингом и его эффективность.
За прошедший год биохимический скрининг проведен 33018 женщинам. Охват беременных пренатальным скринингом за истекший период 2017 года составил 85,3%. Выявлено 844 женщин с риском рождения детей с пороками развития. Инвазивная диагностика проведена 543 пациенткам. Прервана беременность у 292 женщин с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Проблема же отказа матерей от здоровых новорожденных или детей, рожденных с патологией, носит не столько социальный или медицинский аспекты (так как государственная поддержка и бесплатное медицинское обеспечение гарантировано всем детям, рожденным в Российской Федерации), сколько морально-этический характер. Выявлено 172 женщины с намерением отказа от новорожденного. Благодаря совместной работе службы профилактики отказов от новорожденных удалось предотвратить 49 случаев отказа от новорожденных.
Известно о высокой степени инвалидизации недоношенных детей, некоторые эксперты считают, что общество и инфраструктура не готовы принять такое большое количество инвалидов. Как можно решить эту проблему?
Недоношенные новорожденные, особенно рожденные с массой тела менее 1500 граммов, конечно же, составляют группу риска по заболеваемости и младенческой смертности.
В Перинатальном центре и межтерриториальных неонатальных центрах в 2017 году получили специализированную медицинскую помощь 3150 новорожденных. Из них в 2017 году получило специализированную медицинскую помощь 365 глубоко недоношенных детей (от 500 до 1500 граммов). Удалось спасти жизнь в 2017 году 270 детям с экстремально низкой и низкой массой тела.
Благодаря приобретению современного медицинского оборудования в Ростовской области стало возможным выполнение сложных кардиохирургических, нейрохирургических операций детям в период новорожденности. Специализированную помощь новорожденным с врожденными пороками развития оказывают детские хирурги на базе МБУЗ "Городская больница №20" Ростова-на-Дону. С 2012 по 2017 годы хирургическую помощь получило 628 новорожденных детей.
Кардиохирургическую помощь детям с врожденными пороками сердца осуществляют специалисты на базе кардиохирургического центра ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница". С 2012 года количество кардиохирургических вмешательств у детей первого года жизни возросло с 25 до 140 в 2017 году. Кроме того, организовано оперативное лечение детей с ретинопатией недоношенных в ГБУ РО "Перинатальный центр", в ГБУ РО "Областная детская клиническая больница", МБУЗ "Городская больница №20" Ростова-на-Дону. В период с 2013 по 2017 годы проведено 255 оперативных вмешательств у недоношенных детей. А в нейрохирургическом отделении, организованном на базе ГБУ РО ОДКБ, за четыре года проведено 237 нейрохирургических операций новорожденным.
Для снижения потерь среди глубоко недоношенных детей Минздравом области особое внимание уделяется ведению беременности у женщин и профилактике сверхранних родов.
В некоторых странах не разрешено сохранять беременность мам на ранних сроках, чтобы избежать высокой смертности и инвалидизации. Как вы к этому относитесь? Мог ли быть применен такой опыт в России и области?
Вопрос о нецелесообразности сохранения беременности на ранних сроках очень дискутабельный, так как к невынашиванию могут приводить как управляемые и устранимые проблемы, так и некурабельные причины. Необходимо разобраться в причинах невынашивания и постараться их устранить. Одновременно пациентка информируется о возможных рисках и осложнениях пролонгирования беременности. Решение же о прерывании беременности принимает сама пациентка. Отказ в оказании медицинской помощи при угрозе прерывания беременности в ранние сроки недопустим.
Каковы цифры по заключению браков и разводам в последние годы в регионе, каковы основные причины разводов?
В Ростовской области в 2017 году органы ЗАГС зарегистрировали 29 425 семейных пар, что на 11% (2 934) больше, чем в 2016 году. Количество вступающих в первый брак составляет 71% от общего числа всех заключенных браков. Остальные – 29% вступают в последующие браки.
Количество расторгнутых браков в органах ЗАГС области в 2017 году, практически осталось на прежнем уровне и составило 18 289 (2016 год - 18 111). Из них по решению суда – 14 174 (78%), по взаимному согласию супругов – 3 939 (21%), по приговору суда - 176 (1%). Основными причинами расторжения являются: утрата супружеских чувств, несовпадение жизненных интересов, вмешательство родственников в семейные отношения.
Приятно отметить, что в текущем году число расторжений брака сократилось на 3,7% (январь - февраль этого года - 2631, январь – февраль прошлого – 2 731).
Какие меры возможны, чтобы сократить количество неблагополучных семей? Допускается ли отказ в регистрации брака по медицинским основаниям?
Законодательно оформленный отказ лицам, страдающим определенными заболеваниями, передающимися по наследству, не смог бы решить проблему, поскольку возможно появление детей и вне брака. Вместе с тем осведомленность будущих супругов о взаимном состоянии здоровья является весьма важным. В связи с этим в статье 15 Семейного кодекса РФ содержится норма, устанавливающая возможность лиц, вступающих в брак, пройти добровольное медицинское обследование. Кроме того, указанные лица могут пройти консультирование по вопросам планирования семьи, в том числе и по медико-генетическим вопросам. Результаты медицинского обследования составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.
Какие меры предполагается предпринять в преддверии ЧМ-18 по борьбе с возможным распространением опасных инфекций из других стран?
В рамках чемпионата для снижения риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных, предусмотрено развертывание спецгоспиталя на базе нового инфекционного модуля городской больницы №1 Ростова-на-Дону. Модуль соответствует всем требованиям биологической безопасности, имеет реанимационный блок, укомплектован полным запасом медикаментов. Приобретены для спецбригад скорой медицинской помощи, которая будет осуществлять транспортировку больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание вакуумные носилки БИОБЭГ, исключающие попадание инфекционного агента в окружающую среду.
Кроме того, не нужно забывать о том, что климат нашей области зачастую не подходит для того, чтобы возбудители экзотических заболеваний прижились у нас, даже при случайной миграции с самолетом или багажом. Вместе с тем, из областного бюджета выделено порядка пяти миллионов рублей на проведение обработок от переносчиков природно-очаговых инфекций.