Вандалы изуродовали фотозону на набережной Ростова

Posted 20 апреля 2018, 07:11
Published 20 апреля 2018, 07:11
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
По фотоснимку видно, что неизвестные оторвали букву "О" в надписи "Я люблю Ростов". Зачем вандалам понадобилась буква из слова "Ростов", неизвестно.
Пользователи соцсети негативно оценили поступок неизвестных земляков, назвав их "нелюдями".
Ранее ростовские хулиганы начали разбирать установленную конструкцию "Солнечное дерево", которая является измерительным устройством. Также вандалы в марте разгромили гранит на недавно отремонтированной Казанской лестнице и похитили часть светильников.
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