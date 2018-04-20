Воздушный парад в честь 100-летия ЮВО пройдет в Ростове 5 мая

Posted 20 апреля 2018, 14:08
Published 20 апреля 2018, 14:08
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Динамический показ авиационной техники в небе над Ростовом откроют вертолеты с флагами России и родов войск, которые пролетят над Набережной", - сказано в публикации.
Вертолеты пролетят на высоте 250-300 метров со скоростью 100-180 километров час. Кроме того, в параде примут участие самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации округа.
Также зрителей ждут показательные выступления парашютистов, которые в свободном полете пронесут флаг РФ.
р3