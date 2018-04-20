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Posted 20 апреля 2018, 14:08

Published 20 апреля 2018, 14:08

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Воздушный парад в честь 100-летия ЮВО пройдет в Ростове 5 мая

20 апреля 2018, 14:08
Воздушный парад в честь 100-летия образования Южного военного округа пройдет в Ростове-на-Дону 5 мая, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Динамический показ авиационной техники в небе над Ростовом откроют вертолеты с флагами России и родов войск, которые пролетят над Набережной", - сказано в публикации.

Вертолеты пролетят на высоте 250-300 метров со скоростью 100-180 километров час. Кроме того, в параде примут участие самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации округа.

Также зрителей ждут показательные выступления парашютистов, которые в свободном полете пронесут флаг РФ.

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