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Posted 23 апреля 2018, 09:04

Published 23 апреля 2018, 09:04

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Mitsubishi создаст кроссовер Lancer

23 апреля 2018, 09:04
Автопроизводитель Mitsubishi планирует возродить модель Lancer, она появится в виде кроссовера, информирует издание "Автоновости дня".

"У компании есть планы возродить возродить легендарную модель Lancer, но уже в другом кузове. В Интернете уже появились первые тизерные изображения", - говорится в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время Mitsubishi приступит к масштабному обновлению модельного ряда авто. Lancer будет возрожден в новом кроссовере C-сегмента с гибридным двигателем.

Премьера модели состоится в 2025 году на одном из международных автосалонов. Ожидается также увидеть рестайлинговые кроссоверы ASX, Outlander, Pajero.

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#Общество#Новости
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