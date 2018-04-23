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Posted 23 апреля 2018, 06:56

Published 23 апреля 2018, 06:56

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Ростовчане пожаловались на свалки на кладбище

23 апреля 2018, 06:56
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону местные жители обнаружили несколько свалочных очагов на кладбище, сообщается в соцсети "ВКонтакте", в одной из городских групп.

"Мы приехали на Красную горку на могилы. Тропинка завалена большой кучей мусора, пройти здесь нельзя", - говорится в публикации.

Отмечается, что здесь установлена табличка с просьбой не мусорить. Далее отходы лежат на крестах. Автор поста добавил, что неизвестные бросали мусор на неогороженные могилы. Он рассказал, что самостоятельно собрал отходы.

К посту приложены фото, на которых видны свалочные очаги.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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