Ростовчане пожаловались на свалки на кладбище

Posted 23 апреля 2018, 06:56
Published 23 апреля 2018, 06:56
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Мы приехали на Красную горку на могилы. Тропинка завалена большой кучей мусора, пройти здесь нельзя", - говорится в публикации.
Отмечается, что здесь установлена табличка с просьбой не мусорить. Далее отходы лежат на крестах. Автор поста добавил, что неизвестные бросали мусор на неогороженные могилы. Он рассказал, что самостоятельно собрал отходы.
К посту приложены фото, на которых видны свалочные очаги.
р1