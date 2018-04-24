Долги ростовчан по налогам приблизились к 7 млрд рублей

Posted 24 апреля 2018, 06:41
Published 24 апреля 2018, 06:41
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
По словам спикера, на сегодняшний день задолженность составляет 6,8 миллиарда рублей. "За первый квартал 2018 года задолженность по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области была снижена путем принятия целого комплекса мер на 806,1 миллиона рублей", – рассказал он.
Против должников направлено только за декабрь прошлого года более 48 тысяч требований об уплате налогов на сумму более 1,4 миллиарда рублей.
"Министерство финансов получает списки тех, чьи долги составили более 100 тысяч рублей", – уточнил он.
Всего в консолидированный бюджет области поступило в 2017 году 138,4 миллиарда рублей, с ростом 2,3% к прошлому году, заметил спикер.
"Основными источниками прироста стали НДФЛ и специальные налоговые режимы", – заключил он.
Бюджеты муниципальных образований были пополнены более чем на шесть миллиардов налоговых доходов, подытожил спикер.