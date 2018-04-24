Долги ростовчан по налогам приблизились к 7 млрд рублей

По словам спикера, на сегодняшний день задолженность составляет 6,8 миллиарда рублей. "За первый квартал 2018 года задолженность по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области была снижена путем принятия целого комплекса мер на 806,1 миллиона рублей", – рассказал он.