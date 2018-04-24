Главным тренером ГК "Ростов-Дон" стал Мартин Амброш

Posted 24 апреля 2018, 11:51
Published 24 апреля 2018, 11:51
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Мартин Амброш возглавит "Ростов-Дон" в новом сезоне. Контракт с испанским специалистом подписан по схеме "1+1", - говорится в публикации.
Напомним, сейчас клуб тренирует Фредерик Бужан. Команда отлично выступает в чемпионате РФ и Лиге чемпионов.
В ноябре 2017 года Бужан объявил о своем уходе, он покинет ростовскую команду в конце сезона. Мужчина вернется во Францию тренировать "Нант". Вместе с ним покинет клуб и левая крайняя Сираба Дембеле.
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