rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2018, 10:35

Published 25 апреля 2018, 10:35

Modified 1 октября, 13:24

Updated 1 октября, 13:24

Подросток жестоко убил пенсионера в Азове из-за отказа дать сигарету

25 апреля 2018, 10:35
В Азове Ростовской области задержали подростка, который до смерти забил пенсионера из-за отказа дать сигарету, информирует региональное УСКР.

"Было установлено, что на улице Димитрова 15-летний парень подошел к 68-летнему мужчине и попросил сигарету. Последний отказал, после чего подросток избил его ногами и руками", - говорится в публикации.

Далее подозреваемый обыскал одежду и скрылся. Пострадавший скончался, его тело обнаружили на улице. Выяснилось, что задержанный в 2017 году был осужден к условному сроку за совершение кражи и разбойного нападения.

По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание - 15 лет колонии.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика