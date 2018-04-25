Подросток жестоко убил пенсионера в Азове из-за отказа дать сигарету

Posted 25 апреля 2018, 10:35
Published 25 апреля 2018, 10:35
Modified 1 октября, 13:24
Updated 1 октября, 13:24
"Было установлено, что на улице Димитрова 15-летний парень подошел к 68-летнему мужчине и попросил сигарету. Последний отказал, после чего подросток избил его ногами и руками", - говорится в публикации.
Далее подозреваемый обыскал одежду и скрылся. Пострадавший скончался, его тело обнаружили на улице. Выяснилось, что задержанный в 2017 году был осужден к условному сроку за совершение кражи и разбойного нападения.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание - 15 лет колонии.
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