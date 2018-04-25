Ростовчанин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию

Posted 25 апреля 2018, 14:20
Published 25 апреля 2018, 14:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Соревнования проходят в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Хоменко выступал на дистанции 50 метров брассом", - говорится в публикации.
До этого ростовчанин завоевал еще две бронзовые медали - на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Далее он выступит на чемпионате Европы.
Отмечается, что в соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены сборных команд регионов РФ. Турнир завершится в среду.
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