В Ростове будут судить экс-сотрудника РЖД за взятки на 60 млн руб

"Было установлено, что в 2016 году на Кубани фигурант получил 35,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы. За это он пообещал помочь в подписании контракта по очистке территории, где в дальнейшем планируется построить железную дорогу на участке Журавка - Миллерово. При этом компании не пришлось бы проходить конкурсные процедуры", - говорится в публикации.