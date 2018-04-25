В Ростове будут судить экс-сотрудника РЖД за взятки на 60 млн руб

Posted 25 апреля 2018, 06:25
Published 25 апреля 2018, 06:25
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
"Было установлено, что в 2016 году на Кубани фигурант получил 35,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы. За это он пообещал помочь в подписании контракта по очистке территории, где в дальнейшем планируется построить железную дорогу на участке Журавка - Миллерово. При этом компании не пришлось бы проходить конкурсные процедуры", - говорится в публикации.
Кроме того, обвиняемый получил еще 28,5 миллиона рублей от этого же представителя компании. Деньги предназначались за заключение еще одного подобного контракта.
По факту произошедшего завели уголовное дело, его передали надзиращему прокурору. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
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