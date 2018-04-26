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Posted 26 апреля 2018, 06:03

Published 26 апреля 2018, 06:03

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

К лету в Ростове заменят 100 остановок

26 апреля 2018, 06:03
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове перед ЧМ-2018 заменят 100 остановочных комплексов, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"До 1 июня мы заменим на улице Левобережной и в центре 100 остановочных комплексов на новые, современные", - рассказал Кушнарев.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже объявлены торги.

Ранее сообщалось, что для Ростова к 1 июня закупят 100 автобусов большой вместимости.

На сегодняшний день остановочные комплексы в едином новом стиле появились пока в центре города.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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