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Posted 26 апреля 2018, 10:42

Published 26 апреля 2018, 10:42

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

ТК "Горизонт" в Ростове оштрафовали за нарушение строительных норм

26 апреля 2018, 10:42
Сюжет
Новости Ростова
Торговые комплекс "Горизонт" в Ростове-на-Дону оштрафовали на 400 тысяч рублей за административные нарушения в сфере строительства, следует из документов электронной картотеки.

"Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск Гостройнадзора и вынес решение о привлечении ТК "Горизонт" к административной ответственности", - сказано в документации.

Штраф компания заплатит за нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов.

Напомним, ростовская компания просила остановить стройку ТК "Горизонт", но суд в иске полностью отказал.

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#Экономика#Новости Ростова#Новости
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