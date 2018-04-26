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Ученые увидели форму ДНК в клетках человека‍ в виде узлов

26 апреля 2018, 03:33
Австралийские ученые обнаружили в клетках человека неизвестную ранее форму ДНК, напоминающую узлы, пишет "Взгляд".

По мнению исследователей, эти структуры могут участвовать в процессе "чтения" последовательностей нуклеотидов. В найденных учеными формах ДНК золотистые основания переплетаются с цитозином не на противоположной, а на одной и той же цепи, создавая соединение, которое напоминает узел. Ранее ученые получали подобные формы в лабораторных условиях, но, поскольку данные формы предпочитали кислую среду, в живых клетках человека найти их не надеялись.

По словам автора исследования Дэниэла Крайста, кроме двойной спирали, которые многие представляют себе думая о ДНК, могут существовать и другие формы, не менее важные для клеток человека.

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