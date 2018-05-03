Суд принял иск на 7 млрд рублей против "Интеко"

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление о взыскании убытков на 7,3 миллиарда рублей к московской стройкомпании АО "Интеко", входящей в группу "Интеко", где помимо данной организации представлен застройщик микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону (АО "Патриот"), сообщается в документах суда.

"Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится 18 июня в 10.50 мск, оно пройдет на улице Большой Тульской", - говорится в сообщении. Исковое заявление передал финансовый управляющий экс-совладельца компании АО "Интеко" Виктора Батурина (брат бывшей владелицы компании Елены Батуриной и жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова), в отношении которого с 2016 года рассматривается дело о банкротстве. По информации "Спарк.Интерфакс", Батурин является совладельцем компании АО "Интеко". В компании АО "Патриот" его причастность к управлению в организации опровергли. р1