Суд принял иск на 7 млрд рублей против "Интеко"

Posted 3 мая 2018, 11:45
Published 3 мая 2018, 11:45
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится 18 июня в 10.50 мск, оно пройдет на улице Большой Тульской", - говорится в сообщении.
Исковое заявление передал финансовый управляющий экс-совладельца компании АО "Интеко" Виктора Батурина (брат бывшей владелицы компании Елены Батуриной и жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова), в отношении которого с 2016 года рассматривается дело о банкротстве.
По информации "Спарк.Интерфакс", Батурин является совладельцем компании АО "Интеко". В компании АО "Патриот" его причастность к управлению в организации опровергли.
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