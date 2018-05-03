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Posted 3 мая 2018, 08:17

Published 3 мая 2018, 08:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове торжественно открыли Гребной канал

3 мая 2018, 08:17
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове состоялось торжественное открытие Гребного канала после двухлетней реконструкции, передает корреспондент RostovGazeta.

В открытии приняли участие глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, президент Федерации гребного спорта России Сергей Свирин, главный тренер сборной России по гребному спорту Николай Спинев.

"Много важных и хороших открытий мы делаем накануне ЧМ-2018, именно он дал нам такой хороший импульс, и все то, что сейчас появилось на Гребном канале, будет служить людям в качестве наследия и после ЧМ-2018", - рассказал глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев.

Напомним, что реконструкция Гребного канала началась в 2016 году.

Ранее с 12 по 15 апреля на обновленном Гребном канале уже прошли соревнования по гребному спорту, и в них поучаствовали свыше 300 спортсменов из 15 регионов РФ.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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