В Ростове торжественно открыли Гребной канал

Posted 3 мая 2018, 08:17
Published 3 мая 2018, 08:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В открытии приняли участие глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, президент Федерации гребного спорта России Сергей Свирин, главный тренер сборной России по гребному спорту Николай Спинев.
"Много важных и хороших открытий мы делаем накануне ЧМ-2018, именно он дал нам такой хороший импульс, и все то, что сейчас появилось на Гребном канале, будет служить людям в качестве наследия и после ЧМ-2018", - рассказал глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев.
Напомним, что реконструкция Гребного канала началась в 2016 году.
Ранее с 12 по 15 апреля на обновленном Гребном канале уже прошли соревнования по гребному спорту, и в них поучаствовали свыше 300 спортсменов из 15 регионов РФ.