В Ростове торжественно открыли Гребной канал

"Много важных и хороших открытий мы делаем накануне ЧМ-2018, именно он дал нам такой хороший импульс, и все то, что сейчас появилось на Гребном канале, будет служить людям в качестве наследия и после ЧМ-2018", - рассказал глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев.