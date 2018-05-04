rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция проверяет сообщение об избиении студента из Ростова до комы

4 мая 2018, 14:35
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению об избиении студента ЮФУ до состоянии комы ночью в среду, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра ГУ МВД по региону.

Региональные СМИ рассказали о 20-летнем студенте Южного федерального университета, на которого напали неизвестные ночью у общежития в переулке Днепровском. Парень после избиения двумя злоумышленниками находится в коме, медики диагностировали у него множественные переломы, также ему удалили селезенку и почку. По словам знакомых пострадавшего, молодой человек стал жертвой ради наживы.

"Полиция проводит проверку по сообщению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00