Полиция проверяет сообщение об избиении студента из Ростова до комы

Региональные СМИ рассказали о 20-летнем студенте Южного федерального университета, на которого напали неизвестные ночью у общежития в переулке Днепровском. Парень после избиения двумя злоумышленниками находится в коме, медики диагностировали у него множественные переломы, также ему удалили селезенку и почку. По словам знакомых пострадавшего, молодой человек стал жертвой ради наживы.