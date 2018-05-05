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Posted 5 мая 2018, 03:06

Published 5 мая 2018, 03:06

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Инженеры создали робота, который развлекает питомцев в отсутствии хозяев

5 мая 2018, 03:06
Канадские инженеры предложили нового друга под названием Mia для домашних животных, которые скучают, когда хозяева отсутствуют дома, пишет портал vesti.ru.

Компания Kolony Robotic выпустила устройство, котрое автоматически передвигается по всему дому. Устройство при этом запрограммировано таким образом, чтобы при катании избегать лестниц, порогов и иных препятствий.

Управлять роботом Mia можно при помощи смартфона на платформе iOS и Android. Так, пользователь имеет возможность выбрать время катания по комнатам и его длительность. По задумке разработчиков, любопытные животные могут следовать за роботом, пока тот ездит по дому. Таким образом устройство занимает внимание питомцев, чтобы те не скучали по своим хозяевам.

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#Технологии#Новости
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