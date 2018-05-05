Инженеры создали робота, который развлекает питомцев в отсутствии хозяев

Posted 5 мая 2018, 03:06
Published 5 мая 2018, 03:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Компания Kolony Robotic выпустила устройство, котрое автоматически передвигается по всему дому. Устройство при этом запрограммировано таким образом, чтобы при катании избегать лестниц, порогов и иных препятствий.
Управлять роботом Mia можно при помощи смартфона на платформе iOS и Android. Так, пользователь имеет возможность выбрать время катания по комнатам и его длительность. По задумке разработчиков, любопытные животные могут следовать за роботом, пока тот ездит по дому. Таким образом устройство занимает внимание питомцев, чтобы те не скучали по своим хозяевам.
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