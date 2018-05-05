Инженеры создали робота, который развлекает питомцев в отсутствии хозяев

Управлять роботом Mia можно при помощи смартфона на платформе iOS и Android. Так, пользователь имеет возможность выбрать время катания по комнатам и его длительность. По задумке разработчиков, любопытные животные могут следовать за роботом, пока тот ездит по дому. Таким образом устройство занимает внимание питомцев, чтобы те не скучали по своим хозяевам.