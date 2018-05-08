Наиболее перспективные для разведения рыб водоемы определят на Дону

"Разведение рыбы в искусственных водоемах в последние годы становится важным звеном обеспечения продовольственной безопасности Юга и всей России в целом", - сказано в сообщении.
В настоящее время ученые уже обследовали водоемы Заветинского, Дубовского, Зимовниковского, Ремонтненского, Орловского и Пролетарского районов.
До конца года аналогичные исследования по гидрологическим, гидрохимическим, ихтиологическим параметрам проведут на 50 водоемах Ростовской области.
Отмечается, что проект поможет не только оценить потенциал водоемов области, но и позволит развивать аквакультуру на научных основаниях.
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