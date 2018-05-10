Аренда квартир обойдется болельщикам ЧМ-18 в Ростове до 70 тыс руб в сутки

Так, стоимость суточной аренды жилья в Ростове в дни ЧМ-2018 начинается от 12 тысяч рублей. За эти деньги туристам доступна 28-метровая квартира-студия, в которой могут разместиться от двух до трех человек. При этом до начала мундиаля и после его проведения данное предложение доступно гостям Ростова-на-Дону за 2,5 тысячи рублей.