Аренда квартир обойдется болельщикам ЧМ-18 в Ростове до 70 тыс руб в сутки

Так, стоимость суточной аренды жилья в Ростове в дни ЧМ-2018 начинается от 12 тысяч рублей. За эти деньги туристам доступна 28-метровая квартира-студия, в которой могут разместиться от двух до трех человек. При этом до начала мундиаля и после его проведения данное предложение доступно гостям Ростова-на-Дону за 2,5 тысячи рублей.
"Полноценная "однушка" общей площадью в 40 квадратных метров предлагается в аренду за 19 тысяч рублей в сутки", - говорится в исследовании. Максимальная стоимость суточной аренды квартиры во время чемпионата достигает 70 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области гостиницы были оштрафованы на сумму более 1,5 миллиона рублей за завышение стоимости услуг во время проведения ЧМ-2018.
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