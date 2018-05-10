Более 300 млн руб взыскали с Фонда поддержки игровых видов спорта на Дону

"Суд постановил взыскать 250 миллионов рублей долга, 82,7 миллиона рублей в качестве процентов за пользование займом. Кроме того, будет взыскано еще более 10 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами", - сказано в сообщении.