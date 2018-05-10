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Posted 10 мая 2018, 11:55

Published 10 мая 2018, 11:55

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Более 300 млн руб взыскали с Фонда поддержки игровых видов спорта на Дону

10 мая 2018, 11:55
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать свыше 300 миллионов рублей долга с благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" в пользу компании "Донэнерго", сообщается на сайте суда.

"Суд постановил взыскать 250 миллионов рублей долга, 82,7 миллиона рублей в качестве процентов за пользование займом. Кроме того, будет взыскано еще более 10 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в удовлетворении встречного иска было отказано. Кроме того, суд отказал в иске "Донэнерго" к футбольному клубу "Ростов", эти решения можно обжаловать.

Изначально иск был передан в конце 2017 года. Заседания несколько раз откладывали.

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#Экономика#Новости
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