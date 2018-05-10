Более 300 млн руб взыскали с Фонда поддержки игровых видов спорта на Дону

Posted 10 мая 2018, 11:55
Published 10 мая 2018, 11:55
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Суд постановил взыскать 250 миллионов рублей долга, 82,7 миллиона рублей в качестве процентов за пользование займом. Кроме того, будет взыскано еще более 10 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в удовлетворении встречного иска было отказано. Кроме того, суд отказал в иске "Донэнерго" к футбольному клубу "Ростов", эти решения можно обжаловать.
Изначально иск был передан в конце 2017 года. Заседания несколько раз откладывали.
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