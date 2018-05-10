Двое ростовчан с пистолетом избили водителя из-за отказа дать сигарету

Posted 10 мая 2018, 08:46
Published 10 мая 2018, 08:46
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
"На светофоре фигуранты обратились к водителю из соседней машины и попросили сигарету. После отказа произошла драка, в ходе которой подозреваемые вытащили потерпевшего из машины и избили", - сказано в публикации.
Далее задержанные начали угрожать мужчине пневматическим пистолетом, забрали телефон и деньги. Гаджет они выбросили по дороге из окна, а деньги потратили на себя.
Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 19 и 26 лет, один из них был судим за грабеж. По факту разбоя завели уголовное дело.
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