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Posted 10 мая 2018, 08:46

Published 10 мая 2018, 08:46

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Двое ростовчан с пистолетом избили водителя из-за отказа дать сигарету

10 мая 2018, 08:46
В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей, которые избили водителя машины из-за отказа дать сигарету, информирует региональное УМВД.

"На светофоре фигуранты обратились к водителю из соседней машины и попросили сигарету. После отказа произошла драка, в ходе которой подозреваемые вытащили потерпевшего из машины и избили", - сказано в публикации.

Далее задержанные начали угрожать мужчине пневматическим пистолетом, забрали телефон и деньги. Гаджет они выбросили по дороге из окна, а деньги потратили на себя.

Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 19 и 26 лет, один из них был судим за грабеж. По факту разбоя завели уголовное дело.

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