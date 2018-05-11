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Posted 11 мая 2018, 07:12

Published 11 мая 2018, 07:12

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Доходы супруги главы Ростовской области в семь раз превышают его заработок

11 мая 2018, 07:12
Доходы губернатора Ростовской области Василия Голубева за 2017 год составили 6,39 миллиона рублей, говорится в справке о доходах, опубликованной на сайте регионального правительства.

За год заработок главы региона сократился на 500 тысяч рублей. Также в собственности у Василия Голубева имеется земельный участок пощадью 1,67 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 357,9 и 120,2 квадратных метра.

Доходы супруги главы региона составили в 2017 году 48 миллионов рублей, сократившись по сравнению с 2016 годом почти на четверть. По сравнению с доходами мужа, заработок Ольги Голубевой оказался выше более, чем в семь раз.

В собственности у нее имеется автомобиль AUDI Q5, земельные участки общей площадью 7,68 тысячи квадратных метров, три жилых дома на 544,7, 158,7 и 17,3 "квадрата", а также ½ доли в двух нежилых зданиях общей площадью 6,38 тысячи квадратных метров.

В пользовании у губернаторской четы также находится жилой дом площадью 476,8 квадрата, два земельных участка общей площадью почти 2,6 тысячи квадратных метров, а также летняя кухня.

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#Экономика#Новости
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