Доходы супруги главы Ростовской области в семь раз превышают его заработок

Posted 11 мая 2018, 07:12
Published 11 мая 2018, 07:12
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
За год заработок главы региона сократился на 500 тысяч рублей. Также в собственности у Василия Голубева имеется земельный участок пощадью 1,67 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 357,9 и 120,2 квадратных метра.
Доходы супруги главы региона составили в 2017 году 48 миллионов рублей, сократившись по сравнению с 2016 годом почти на четверть. По сравнению с доходами мужа, заработок Ольги Голубевой оказался выше более, чем в семь раз.
В собственности у нее имеется автомобиль AUDI Q5, земельные участки общей площадью 7,68 тысячи квадратных метров, три жилых дома на 544,7, 158,7 и 17,3 "квадрата", а также ½ доли в двух нежилых зданиях общей площадью 6,38 тысячи квадратных метров.
В пользовании у губернаторской четы также находится жилой дом площадью 476,8 квадрата, два земельных участка общей площадью почти 2,6 тысячи квадратных метров, а также летняя кухня.
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