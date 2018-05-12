Прокурор Ростовской области заработал 2,6 млн руб в 2017 г

Posted 12 мая 2018, 18:01
Published 12 мая 2018, 18:01
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Согласно документу, у Баранова есть два гаража, земельный участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью 107 квадратных метров. При этом машины в собственности мужчина не имеет.
Кроме того, в пользовании Баранова находится квартира, площадь которой составляет почти 90 квадратных метров.
У его супруги в собственности есть квартира площадью 63 квадратных метра, а также авто Mercedes-Benz. Ее доход в 2017 году составил 2,4 тысячи рублей.
Первый заместитель прокурора региона Андрей Сысоенков заработал в 2017 году 2,5 миллиона рублей, у него в собственности есть две квартиры.
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