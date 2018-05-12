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Posted 12 мая 2018, 18:01

Published 12 мая 2018, 18:01

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Прокурор Ростовской области заработал 2,6 млн руб в 2017 г

12 мая 2018, 18:01
Доход прокурора Ростовской области Юрия Баранова в 2017 году составил чуть более 2,6 миллиона рублей, сообщается в сведениях о доходах на сайте надзорного ведомства.

Согласно документу, у Баранова есть два гаража, земельный участок площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью 107 квадратных метров. При этом машины в собственности мужчина не имеет.

Кроме того, в пользовании Баранова находится квартира, площадь которой составляет почти 90 квадратных метров.

У его супруги в собственности есть квартира площадью 63 квадратных метра, а также авто Mercedes-Benz. Ее доход в 2017 году составил 2,4 тысячи рублей.

Первый заместитель прокурора региона Андрей Сысоенков заработал в 2017 году 2,5 миллиона рублей, у него в собственности есть две квартиры.

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#Экономика#Новости
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