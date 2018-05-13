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Posted 13 мая 2018, 15:56

Published 13 мая 2018, 15:56

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Церемонию открытия «Ростов-Арены» упростили, чтобы сохранить газон

13 мая 2018, 15:56
Церемонию открытия футбольного стадиона «Ростов-Арена» упростили, чтобы сохранить газон на поле перед играми чемпионата мира по футболу, которые пройдут в июне-июле этого года в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В воскресенье состоялось открытие нового стадиона. Губернатор передал золотой ключ от него ростовской команде. В этот день ФК «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Это был третий тестовый матч на ростовском стадионе, который прошел при полной загрузке и стал генеральной репетицией перед играми ЧМ.

«Я вчера вечером проводил контрольное заседание рабочего штаба подготовки к этому матчу. Они (оргкомитет FIFA – прим.ред.) попросили нас внести небольшие коррективы в церемонию открытия. Она была максимально упрощена. По первоначальному сценарию на поле должны были быть 150-200 ребятишек. Они убедительно попросили нас, пожалуйста, если можно, мы хотим уберечь газон. Мы согласились, поэтому немножко упростили», - сказал губернатор.

Голубев отметил, что по завершению матча болельщики направились праздновать открытие стадиона и победу клуба в новом парке на левом берегу города. Губернатор остался доволен игрой ростовской команды в воскресенье.

#Спорт#Новости
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