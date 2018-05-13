Церемонию открытия «Ростов-Арены» упростили, чтобы сохранить газон

Posted 13 мая 2018, 15:56
Published 13 мая 2018, 15:56
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В воскресенье состоялось открытие нового стадиона. Губернатор передал золотой ключ от него ростовской команде. В этот день ФК «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Это был третий тестовый матч на ростовском стадионе, который прошел при полной загрузке и стал генеральной репетицией перед играми ЧМ.
«Я вчера вечером проводил контрольное заседание рабочего штаба подготовки к этому матчу. Они (оргкомитет FIFA – прим.ред.) попросили нас внести небольшие коррективы в церемонию открытия. Она была максимально упрощена. По первоначальному сценарию на поле должны были быть 150-200 ребятишек. Они убедительно попросили нас, пожалуйста, если можно, мы хотим уберечь газон. Мы согласились, поэтому немножко упростили», - сказал губернатор.
Голубев отметил, что по завершению матча болельщики направились праздновать открытие стадиона и победу клуба в новом парке на левом берегу города. Губернатор остался доволен игрой ростовской команды в воскресенье.