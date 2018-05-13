Церемонию открытия «Ростов-Арены» упростили, чтобы сохранить газон

«Я вчера вечером проводил контрольное заседание рабочего штаба подготовки к этому матчу. Они (оргкомитет FIFA – прим.ред.) попросили нас внести небольшие коррективы в церемонию открытия. Она была максимально упрощена. По первоначальному сценарию на поле должны были быть 150-200 ребятишек. Они убедительно попросили нас, пожалуйста, если можно, мы хотим уберечь газон. Мы согласились, поэтому немножко упростили», - сказал губернатор.