Баллон с воздухом взорвался в трамвае в Ростове

Posted 14 мая 2018, 09:38
Published 14 мая 2018, 09:38
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
"Трамвай с выбитыми взрывом стеклами стоит на Горького, 80 в направлении к Театральной площади", - написал очевидец события.
Как пишут пользователи, это общая проблема для новых трамваев - "в Питере, не помню точно БКМ или КТМ, пока не пнешь, двери не откроются".
Сведений о пострадавших не имеется.
Как пояснили в МВД по запросу RostovGazeta, в полицию сообщения о взрыве не поступало.
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