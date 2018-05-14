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Posted 14 мая 2018, 09:38

Published 14 мая 2018, 09:38

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Баллон с воздухом взорвался в трамвае в Ростове

14 мая 2018, 09:38
Баллон с воздухом стал причиной взрыва в трамвае в Ростове-на-Дону, сообщается в одном из городском пабликов.

"Трамвай с выбитыми взрывом стеклами стоит на Горького, 80 в направлении к Театральной площади", - написал очевидец события.

Как пишут пользователи, это общая проблема для новых трамваев - "в Питере, не помню точно БКМ или КТМ, пока не пнешь, двери не откроются".

Сведений о пострадавших не имеется.

Как пояснили в МВД по запросу RostovGazeta, в полицию сообщения о взрыве не поступало.

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