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Posted 14 мая 2018, 12:49

Published 14 мая 2018, 12:49

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Кишечную палочку и сальмонеллы нашли в мясе в Ростове

14 мая 2018, 12:49
Бактерии группы кишечной палочки и рода сальмонелла обнаружили в мясе сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора, сообщается на сайте учреждения.

"Кишечную палочку обнаружили в говядине, а сальмонеллы в полуфабрикатах из индейки и мяса птицы", - сказано в сообщении.

Оба вида бактерий опасны для человека.

Кроме того, в нескольких образцах мясной продукции выявили повышенное содержание количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Отмечается, что все пробы отобрали в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии.

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#Экономика#Новости
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