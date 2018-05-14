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Posted 14 мая 2018, 09:48

Published 14 мая 2018, 09:48

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

У рыбы из водоемов Юга РФ выявили 80 случаев заболевания гельминтами

14 мая 2018, 09:48
Сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора выявили 80 случаев наличия возбудителей гельминтозных заболеваний у рыбы из водоемов южных регионов России, сообщается на сайте учреждения.

"В частности, у рыбы обнаружили возбудителей ботриоцефалеза, диплостомоза, лернеоза, постодиплостомоза и ряда других заболеваний", - сказано в сообщении.

Заболевания поражают различные органы рыб, вызывая необратимые последствия и зачастую гибель. Для человека болезни не опасны, но сильно вредят рыбному хозяйству.

Отмечается, что для уничтожения инфекции потребуется целый комплекс мер, включающий мероприятия от очистки и дезинфекции водоемов до осушения прудов.

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