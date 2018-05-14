У рыбы из водоемов Юга РФ выявили 80 случаев заболевания гельминтами

Posted 14 мая 2018, 09:48
Published 14 мая 2018, 09:48
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
"В частности, у рыбы обнаружили возбудителей ботриоцефалеза, диплостомоза, лернеоза, постодиплостомоза и ряда других заболеваний", - сказано в сообщении.
Заболевания поражают различные органы рыб, вызывая необратимые последствия и зачастую гибель. Для человека болезни не опасны, но сильно вредят рыбному хозяйству.
Отмечается, что для уничтожения инфекции потребуется целый комплекс мер, включающий мероприятия от очистки и дезинфекции водоемов до осушения прудов.
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