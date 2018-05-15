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Posted 15 мая 2018, 11:22

Published 15 мая 2018, 11:22

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Ростовчане привезли медали с первенства России по кудо

15 мая 2018, 11:22
Спортсменам из Ростовской области удалось завоевать медали на первенстве страны по кудо, информирует Минспорт региона.

"Артем Ноятов и Данил Карпик вышли в финал в своих коэффициентах. После сражений Ноятов стал победителем, второй ростовчанин завоевал серебряную медаль", - сказано в сообщении.

Среди юниорок второе место заняла Сабина Гулиева. Всего было разыграно 19 комплектов наград, лучший результат показала сборная ЦФО.

Соревнования прошли в Москве, спортсмены боролись за право представлять Россию на первенстве мира, которое пройдет в Японии осенью. Всего в мероприятиях поучаствовали более 300 человек.

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