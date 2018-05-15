Ростовчане привезли медали с первенства России по кудо

Posted 15 мая 2018, 11:22
Published 15 мая 2018, 11:22
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Артем Ноятов и Данил Карпик вышли в финал в своих коэффициентах. После сражений Ноятов стал победителем, второй ростовчанин завоевал серебряную медаль", - сказано в сообщении.
Среди юниорок второе место заняла Сабина Гулиева. Всего было разыграно 19 комплектов наград, лучший результат показала сборная ЦФО.
Соревнования прошли в Москве, спортсмены боролись за право представлять Россию на первенстве мира, которое пройдет в Японии осенью. Всего в мероприятиях поучаствовали более 300 человек.
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