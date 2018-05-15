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Posted 15 мая 2018, 15:20

Published 15 мая 2018, 15:20

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

Сразу четыре арендованных игрока покинут ФК "Ростов" летом

15 мая 2018, 15:20
Сразу четыре арендованных игрока покинут футбольный клуб "Ростов" летом 2018 года, сообщается в группе болельщиков команды "ВКонтакте".

"Летом из "Ростова" уйдут Артур Юсупов, Аяз Гулиев, Александр Зуев и Рагнар Сигурдссон", - сказано в сообщении.

Напомним, основной состав и тренеры футбольного клуба "Ростов" до 13 июня ушли в отпуск. В настоящее время команда занимает 11 место в турнирной таблице Чемпионата России.

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