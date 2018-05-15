В Ростове отец погибшего в ДТП мотоциклиста сломал нос водителю автобуса

Posted 15 мая 2018, 18:06
Published 15 мая 2018, 18:06
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Подросток врезался в автобус на высокой скорости 1 мая на улице Малиновского. По дороге в больницу подросток умер. По словам отца погибшего, автобус, по правилам ПДД, должен был пропустить мотоциклиста.
"Я случайно встретил водителя этого автобуса на улице, он стал говорить о том, что мой сын во всем виновен, я не сдержался и сломал ему нос, он сейчас лежит в больнице. Знаю, что он написал на меня заявление о побоях", - говорит Супрунов.
Запись с места аварии опубликовали в Сети. Видео комментирует, как считает Супрунов, сотрудник полиции. Отец погибшего подал заявление в прокуратуру, он требует наказать полицейского за публикацию записи с нецензурной лексикой.
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