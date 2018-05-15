В Ростове отец погибшего в ДТП мотоциклиста сломал нос водителю автобуса

"Я случайно встретил водителя этого автобуса на улице, он стал говорить о том, что мой сын во всем виновен, я не сдержался и сломал ему нос, он сейчас лежит в больнице. Знаю, что он написал на меня заявление о побоях", - говорит Супрунов.