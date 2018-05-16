Дело завели на врача под Ростовом за хищение денег при диспансеризации

Posted 16 мая 2018, 07:06
Published 16 мая 2018, 07:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"В прокуратуру поступило коллективное обращение местных жителей, после чего была проведена проверка. Выяснилось, что врач-терапевт занимался хищением денег", - сказано в сообщении.
Подозреваемый знал, что за каждого человека, который прошел диспансеризацию, начислялась надбавка к зарплате. Он поручил подчиненной участковой медсестре завести медицинские карты, в которые вписывал информацию о прохождении диспансеризации людьми. Однако последние в этих мероприятиях не участвовали.
Далее мужчина предоставлял недостоверную информацию руководству больницы и получал дополнительные выплаты. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
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