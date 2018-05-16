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Posted 16 мая 2018, 07:06

Published 16 мая 2018, 07:06

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Дело завели на врача под Ростовом за хищение денег при диспансеризации

16 мая 2018, 07:06
В Садковском сельпо Ростовской области завели уголовное дело в отношении врача, который воровал деньги во время проведения диспансеризации, информирует региональная прокуратура.

"В прокуратуру поступило коллективное обращение местных жителей, после чего была проведена проверка. Выяснилось, что врач-терапевт занимался хищением денег", - сказано в сообщении.

Подозреваемый знал, что за каждого человека, который прошел диспансеризацию, начислялась надбавка к зарплате. Он поручил подчиненной участковой медсестре завести медицинские карты, в которые вписывал информацию о прохождении диспансеризации людьми. Однако последние в этих мероприятиях не участвовали.

Далее мужчина предоставлял недостоверную информацию руководству больницы и получал дополнительные выплаты. По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

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