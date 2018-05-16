Дело завели на врача под Ростовом за хищение денег при диспансеризации

Подозреваемый знал, что за каждого человека, который прошел диспансеризацию, начислялась надбавка к зарплате. Он поручил подчиненной участковой медсестре завести медицинские карты, в которые вписывал информацию о прохождении диспансеризации людьми. Однако последние в этих мероприятиях не участвовали.