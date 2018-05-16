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Крупнейшему производителю халвы в Ростовской области грозит банкротство

16 мая 2018, 15:57
Производитель этикеток и другой полиграфической продукции из Саратова подал иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать банкротом кондитерскую фабрику "Мишкино", говорится на сайте "Электронное правосудие".

Заявление было подано 14 мая 2018 года и пока еще не было принято судом к производству. Общая сумма исковых требований составила 2,4 миллиона рублей. О других подробностях дела не сообщается.

Однако в электронной картотеке дела имеются сведения о том, что Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании "ТЭС-Юг", которая занимается автоперевозками, к КФ "Мишкино" на 2,1 миллиона рублей. Кроме того, еще один автоперевозчик из Ростова, ООО "Транспортная компания Транс Дон", подал иск в отношении производителя халвы на 1,9 миллиона рублей. Заявление также еще не принято судом к рассмотрению.

Известно, что ООО "Феникс" зарегистрировано в Саратове и занимается производством сухих этикеток офсетным способом печати. Судя по информации, представленной на сайте компании, ее клиентами также является донская ООО "Юг Руси" — крупнейший производитель растительного масла под брендами "Золотая семечка", "Аведов" и других.

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