Крупнейшему производителю халвы в Ростовской области грозит банкротство

Заявление было подано 14 мая 2018 года и пока еще не было принято судом к производству. Общая сумма исковых требований составила 2,4 миллиона рублей. О других подробностях дела не сообщается.
Однако в электронной картотеке дела имеются сведения о том, что Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании "ТЭС-Юг", которая занимается автоперевозками, к КФ "Мишкино" на 2,1 миллиона рублей. Кроме того, еще один автоперевозчик из Ростова, ООО "Транспортная компания Транс Дон", подал иск в отношении производителя халвы на 1,9 миллиона рублей. Заявление также еще не принято судом к рассмотрению.
Известно, что ООО "Феникс" зарегистрировано в Саратове и занимается производством сухих этикеток офсетным способом печати. Судя по информации, представленной на сайте компании, ее клиентами также является донская ООО "Юг Руси" — крупнейший производитель растительного масла под брендами "Золотая семечка", "Аведов" и других.
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