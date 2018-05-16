Крупнейшему производителю халвы в Ростовской области грозит банкротство

Однако в электронной картотеке дела имеются сведения о том, что Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании "ТЭС-Юг", которая занимается автоперевозками, к КФ "Мишкино" на 2,1 миллиона рублей. Кроме того, еще один автоперевозчик из Ростова, ООО "Транспортная компания Транс Дон", подал иск в отношении производителя халвы на 1,9 миллиона рублей. Заявление также еще не принято судом к рассмотрению.