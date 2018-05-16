Липецкий грузоперевозчик отсудил у ростовского МЭЗ "Юг Руси" 11,8 млн руб

Как сообщало ранее издание RostovGazeta, зарегистрированная в Липецкой области, в городе Тербуны, компания "Тербуны Стройком" в январе подала иск на 11,5 миллиона рублей к "Маслоэкстракционному заводу "Юг Руси". Истец требовал взыскать задолженность по договору купли-продажи, заключенному в мае 2017 года, в размере 11 миллионов рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 459,1 тысячи и расходы по уплате госпошлины в размере 80,6 тысячи рублей