Липецкий грузоперевозчик отсудил у ростовского МЭЗ "Юг Руси" 11,8 млн руб

Posted 16 мая 2018, 14:30
Published 16 мая 2018, 14:30
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Как сообщало ранее издание RostovGazeta, зарегистрированная в Липецкой области, в городе Тербуны, компания "Тербуны Стройком" в январе подала иск на 11,5 миллиона рублей к "Маслоэкстракционному заводу "Юг Руси". Истец требовал взыскать задолженность по договору купли-продажи, заключенному в мае 2017 года, в размере 11 миллионов рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 459,1 тысячи и расходы по уплате госпошлины в размере 80,6 тысячи рублей
В ходе судебного разбирательство ростовская компания подала встречный иск к "Тербуны Стройком" о взыскании неустойки в размере 970 тысяч, а также суммы госпошлины.
Суд отказал в удовлетворении встречного иска и взыскал с МЭЗ "Юг Руси" 11,8 миллиона рублей.
По данным СПАРК, ООО "Тербуны Стройком" оказывает услуги по перевозкам автомобильным грузовым транспортом. По итогам 2016 года выручка от продажи составила 1,9 миллиарда рублей, чистый убыток компании почти достиг миллиона рублей.
ООО "МЭЗ Юг Руси" занимается производством нерафинированных масел и фракций. В 2016 году выручка от продажи компании составила 25,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 424 миллиона рублей.
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