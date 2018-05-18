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Posted 18 мая 2018, 00:33

Published 18 мая 2018, 00:33

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Надпись "Сделано в Китае" обнаружили на затонувшем 800 лет назад корабле

18 мая 2018, 00:33
Фирменные знаки древних китайских мастеров обнаружили на затонувшем в Яванском море корабле, сведения опубликовала "Российская газета".

"Клеймо позволило более точно определить, когда затонул корабль", - сказано в публикации.

Судно нашли в конце 90-х годов прошлого столетия, тогда на основе анализов смолы и обнаруженных на корабле бивней определили, что оно ушло под воду между 889 и 1261 годами.

Новые исследования показали, что ярлыки на сосудах могли быть нанесены в период с 1162 по 1278 годы по причине переименования провинции в 1278 году.

Отмечается, что метка китайских мастеров позволила на столетие назад сдвинуть предположительную дату затопления.

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