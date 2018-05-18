Полиция Ростова разбирается в истории с проституткой Машей-Андреем

Posted 18 мая 2018, 06:54
Published 18 мая 2018, 06:54
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
В соцсетях появились фотографии женщины из отдела полиции, задержанная является проституткой. Как пишут в региональных СМИ, накануне ростовская полиция задержала трех женщин, занимающихся проституцией.
Одна из женщин оказалась мужчиной по паспорту, однако этот факт он упорно отрицает, называя себя Машей. Андрей, именно так зовут по документам проститутку, умолял поскорее отпустить его, так как "нужно готовиться к приему иностранцев к ЧМ". Сотрудники полиции смеялись до слез над задержанной, сообщают издания.
"Полиция проводит проверку по данному факту", - отметил представитель ведомства.
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