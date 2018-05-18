Полиция Ростова разбирается в истории с проституткой Машей-Андреем

Одна из женщин оказалась мужчиной по паспорту, однако этот факт он упорно отрицает, называя себя Машей. Андрей, именно так зовут по документам проститутку, умолял поскорее отпустить его, так как "нужно готовиться к приему иностранцев к ЧМ". Сотрудники полиции смеялись до слез над задержанной, сообщают издания.