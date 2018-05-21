Аэропорт "Платов" купит комплекс, чтобы наказывать нарушителей парковки

Posted 21 мая 2018, 06:56
Published 21 мая 2018, 06:56
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Организация закупит мобильный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Паркон". Начальная сумма контракта составляет 570 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Напомним, с апреля в аэропорту можно оставить бесплатно машину на один час, далее начинает действовать обычный тариф. В соцсетях появлялись фотографии машин, припаркованных не на стоянке, а на трассе рядом с воздушной гаванью. Представители аэропорта сообщали, что не знают, почему автолюбители продолжают так поступать. Кроме того, местные жители жаловались на высокую стоимость парковки.
Компания "Ростоваэроинвест" была зарегистрирована пять лет назад, она занимается строительством зданий. Совладельцем организации является Минимущество области. Известно, что 100% уставного капитала "Аэро-Сити" принадлежит компании АО "Ростоваэроинвест". Эта же организация является владельцем 38% уставного капитала аэропорта.
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