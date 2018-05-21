Аэропорт "Платов" купит комплекс, чтобы наказывать нарушителей парковки

Напомним, с апреля в аэропорту можно оставить бесплатно машину на один час, далее начинает действовать обычный тариф. В соцсетях появлялись фотографии машин, припаркованных не на стоянке, а на трассе рядом с воздушной гаванью. Представители аэропорта сообщали, что не знают, почему автолюбители продолжают так поступать. Кроме того, местные жители жаловались на высокую стоимость парковки.