Восьмилетняя девочка утонула в реке в Ростовской области

Posted 21 мая 2018, 08:44
Published 21 мая 2018, 08:44
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"В воскресенье восьмилетняя девочка без разрешения родителей вместе с другими детьми пошла купаться на речку. Она прыгнула с мостика в воду, ее подхватило течение и ребенок утонул", - сказано в публикации.
Отмечается, что следователь осмотрел место инцидента. Также были опрошены свидетели, назначены судебно-медицинская экспертиза.
Все обстоятельства смерти ребенка будут выяснены в ходе проверки.
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