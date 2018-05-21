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Posted 21 мая 2018, 08:44

Published 21 мая 2018, 08:44

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Восьмилетняя девочка утонула в реке в Ростовской области

21 мая 2018, 08:44
В Ростовской области началась проверка после гибели девочки в реке Сал, информирует региональное УСКР.

"В воскресенье восьмилетняя девочка без разрешения родителей вместе с другими детьми пошла купаться на речку. Она прыгнула с мостика в воду, ее подхватило течение и ребенок утонул", - сказано в публикации.

Отмечается, что следователь осмотрел место инцидента. Также были опрошены свидетели, назначены судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства смерти ребенка будут выяснены в ходе проверки.

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