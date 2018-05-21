Заработок главы Следкома по Ростовской области вырос на 7% в 2017 году

Posted 21 мая 2018, 19:17
Published 21 мая 2018, 19:17
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Так, по сравнению с 2016 годом глава донского Следкома увеличил свой заработок на 200 тысяч рублей или на 7,6%.
У Аслана Хуаде в собственности нет недвижимости и автомобилей. В пользовании у него находятся квартира, площадь которой составляет 78 квадратных метров, жилой дом на 346,3 "квадрата", а также три участка земли на 1000, 999 и 998 квадратных метров.
Первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Станислав Ковалев заработал в 2017 году, как и годом ранее, 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него находятся две квартиры на 65,8 и 121,8 квадратных метров, а также ретро-автомобиль ЗИС-110. Согласно данным портала avto.ru, стоимость такого автомобиля может достигать 33 миллионов рублей.
Доход супруги Ковалева превысил в 2017 году 14,1 миллиона рублей. Ей принадлежат два земельных участка общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, две квартиры, два парковочных места, а также 4 нежилых помещения общей площадью 927,7 "квадратов" и доли в еще четырех нежилых помещениях.
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