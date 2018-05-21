Заработок главы Следкома по Ростовской области вырос на 7% в 2017 году

Первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Станислав Ковалев заработал в 2017 году, как и годом ранее, 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него находятся две квартиры на 65,8 и 121,8 квадратных метров, а также ретро-автомобиль ЗИС-110. Согласно данным портала avto.ru, стоимость такого автомобиля может достигать 33 миллионов рублей.